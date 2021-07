GP da Grã Bretanha F1, Damon Hill: “Não vejo como Lewis Hamilton possa escapar a uma penalização” | AutoSport

Damon Hill viu o incidente e considera que poderá ser um incidente de corrida, no entanto acredita que Lewis Hamilton irá ser penalizado:

“Vimos um nível de agressão por parte do Lewis que já não víamos há algum tempo. Lewis estava muito atento ao ataque e Max teria sentido que Lewis não ia desistir. Mas ele tinha de virar em Copse. Penso que isto é um alto nível de agressão e ataque de Lewis, infelizmente ele manteve-se por dentro e pensou mesmo que Max ia levantar o pé, o que ele não fez. Vou um pouco pela via do incidente de corrida, mas não consigo ver Lewis a escapar a uma penalização. Ele podia ter levantado o pé em Copse, foi uma manobra muito ambiciosa e as consequências foram bastante graves”.