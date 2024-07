GP da Grã-Bretanha F1, Charles Leclerc: “Decidimos que era melhor ter um pouco menos de desempenho, mas mais consistência”

Charles Leclerc viveu um dos melhores momentos da sua carreira, com a vitória no Mónaco. Desde então tem sido desaires consecutivos. Após a atualização da Ferrari, que inicialmente os manteve competitivos, Leclerc enfrentou vários contratempos. No Canadá foi uma qualificação falhada devido a problemas de afinação e um subsequente abandono da corrida devido a problemas na unidade motriz. Terminou em quinto em Espanha, mas sofreu um furo na primeira volta na Áustria, o que resultou num 11º lugar. Em Silverstone, voltou a qualificar-se mal e terminou em 14º.

Leclerc não escondeu a frustração das últimas corridas:

“É muito difícil”, disse Leclerc. “Muito difícil, não tenho palavras para explicar, mas foram quatro corridas que foram piores do que um pesadelo, por isso espero que possamos voltar em breve. É muito difícil olhar para os aspetos positivos em dias como este, só quero voltar com a equipa, analisar a forma como estamos a tomar decisões e por que razão estivemos do lado errado.”

“Foi claramente a decisão errada, vou analisar a decisão”, disse Leclerc sobre a opção de entrar para colocar pneus intermédios, que complicou ainda mais a tarefa do piloto. “Com a mensagem que recebi e a informação que tinha, pareceu-me que era a decisão certa, estava a chover muito, disseram-me que a chuva ia ser forte, por isso parei para antecipar, mas a chuva chegou oito ou nove voltas depois, por isso foi obviamente o fim da nossa corrida. Muito frustrante, mais um fim de semana para esquecer e começa a ser muito.”

“É uma situação complicada aquela em que nos encontramos neste momento. A atualização trouxe-nos os números que esperávamos, mas também nos trouxe muitos ressaltos a alta velocidade e, numa pista como esta, decidimos que era melhor ter um pouco menos de desempenho, mas ter mais consistência e penso que foi a escolha certa. Vamos analisar os dados dos dois pacotes e ver se há alguma coisa que não percebemos com o novo.”