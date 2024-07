GP da Grã-Bretanha F1, Toto Wolff: “Se tivermos mais tempo, Carlos Sainz ainda é uma possibilidade”

O futuro de Carlos Sainz continua incerto. O espanhol está na sua última temporada com a Ferrari, que não renovou o vínculo com o #55 para dar lugar a Lewis Hamilton. Sainz procura a melhor solução para a sua carreira e uma porta que parecia fechada voltou a abrir-se.

A Mercedes olha para Andrea Kimi Antonelli com grandes esperanças. O jovem talento italiano que corre este ano na F2 é visto como uma potencial estrela do futuro (sendo inclusive comprado a Max Verstappen) e a Mercedes está tentada em dar-lhe uma oportunidade na próxima época, mesmo sabendo que é um risco colocar um piloto tão jovem numa equipa que procura títulos. É mesmo essa questão que deixa Toto Wolff indeciso. A Mercedes precisa de dois bons pilotos para lutar por títulos e Kimi Antonelli ainda é demasiado inexperiente para garantir pontos importantes. Com um piloto tão jovem, são esperados alguns erros, que podem afastar a equipa da rota dos troféus.

É por isso que Sainz volta a ser opção. O experiente espanhol já passou pela Toro Rosso, Renault, McLaren e Ferrari, tem 10 temporadas na F1 e é considerado como um dos pilotos mais sólidos da grelha. É por isso que Wolff ainda não descartou definitivamente Sainz:

“Penso que reduzimos o leque de pilotos com quem queremos trabalhar no futuro. E queremos tomar uma decisão a favor do que a Mercedes pode ter nos próximos cinco a seis anos. E o Kimi e o George são os nossos pilotos juniores há muito tempo e eu gostaria de me manter fiel ao programa.

Dito isto, com o Carlos, temos um valor seguro, especialmente num campeonato muito renhido no próximo ano, temos outro piloto que vai ser muito competitivo e que, se o nosso carro for bom, pode ajudar-nos a garantir uma luta pelo Campeonato de Construtores. Com o Carlos, temos uma aposta segura. Há certamente muitos argumentos a favor.

É por isso que também quero tomar a minha decisão com calma e manter todas as opções em aberto o mais tempo possível. E quando falei com o Carlos já lhe disse: ‘Não sei se podes esperar tanto tempo como eu gostaria que esperasses’.

Pressionado sobre se Sainz “ainda é uma possibilidade”, Wolff disse: “Não quero tomar uma decisão rapidamente. Mas sim, ele é uma possibilidade. Se tivermos mais tempo para decidir, Carlos ainda é definitivamente uma possibilidade, mas Carlos precisa de tomar uma decisão sobre o que vai fazer com as outras equipas”.