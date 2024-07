GP da Grã-Bretanha F1, Carlos Sainz: “De segunda a quinta-feira estou mais ocupado e mais stressado”

Carlos Sainz reconheceu quem tem sentido a pressão no que diz respeito à indefinição do seu futuro na F1 para 2025, com conversas e negociações constantes a ocuparem o seu tempo entre as corridas.

Depois de a Ferrari ter anunciado a sua saída no final da época de 2024 para dar lugar a Lewis Hamilton, Sainz tem sido associado a equipas como a Alpine, Williams, Sauber e Mercedes. Sainz admitiu que estas discussões em curso lhe causam stress, mas que consegue concentrar-se totalmente nas corridas quando está na pista.

“Especialmente porque de segunda a quinta-feira, muitas coisas estão a acontecer à porta fechada. Há muitas conversas, mas quando chego à pista na quinta-feira, tudo isso desaparece e concentro-me a 100% no desempenho da Ferrari. Acho que a Áustria prova que sou capaz de dividir as duas coisas muito bem. Mas, com certeza, de segunda a quinta-feira estou mais ocupado e mais stressado do que num ano normal.”

Apesar da incerteza, Sainz teve um fim de semana de sucesso na Áustria, terminando em terceiro lugar após uma colisão entre Max Verstappen e Lando Norris. Ele expressou o seu desejo de voltar à disputa por vitórias e espera evitar erros como os cometidos por Verstappen e Norris.

“Acho que é essa a beleza do desporto”, disse Sainz sobre ver a batalha a desenrolar-se à sua frente. “Estivemos lá durante algumas corridas este ano e gostei muito. Expomo-nos a este tipo de incidentes e a estar sob os holofotes dos media e a ter todas estas consequências e estas lutas pela vitória. Mas eu preferia estar na posição deles, do que na minha, por isso acho que eles têm sorte em poder lutar pela vitória da forma como o fizeram. Infelizmente, provavelmente não foi inteligente da parte deles desperdiçar uma vitória. Vou tentar certificar-me de que, se estiver nessa posição, não faço o mesmo!”