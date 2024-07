GP da Grã-Bretanha F1: As consequências do incidente entre Verstappen e Norris

Com apenas três dias de intervalo entre domingo e a reunião do paddock para o dia da comunicação social em Silverstone, os comentários de Stella deverão continuar a suscitar o debate entre os membros das equipas e os pilotos. Se houve alguma discussão entre Verstappen e Norris também será um ponto de foco, com a dupla tendo anteriormente desfrutado de um bom relacionamento fora da pista.

Norris ficou descontente com o que considerou ser uma reação de Verstappen às suas tentativas de ultrapassagem, enquanto o líder do campeonato insistiu que nunca se moveu durante a travagem.

Depois de uma série de corridas em que Lando Norris desafiou Max Verstappen na luta pelas vitórias, a batalha finalmente chegou ao auge quando os dois se tocaram na luta pela vitória no GP da Áustria, no domingo passado.

Como se a temporada já não estivesse empolgante o suficiente com aquela adrenalina própria de “quem leva o troféu este fim de semana?”, ainda colocaram na panela uma boa pitada extra de polémica entre os dois primeiros do campeonato, na Áustria. E chegou em boa altura…

