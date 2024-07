GP da Grã-Bretanha F1: Apenas uma paragem nos planos das equipas

Se as condições da corrida de 2024 se assemelharem às de 2023, com tempo frio e seco, é provável que todas as equipas adotem uma estratégia de uma só paragem, com os três compostos de pneus a serem opções viáveis.

De acordo com o engenheiro-chefe da Pirelli, Simone Berra, o pneu macio C3 oferece melhor aderência no início, mas requer uma gestão cuidadosa. Em contraste, os pneus C1 e C2 são mais consistentes e permitem stints mais longos, potencialmente tirando partido dos períodos de Safety Car ou da aproximação da chuva.

O pneu macio, apesar da sua vida útil mais curta e da suscetibilidade de “graining”, oferece uma vantagem significativa em termos de ritmo – 0,5 segundos por volta relativamente ao médio e 0,8 segundos em relação ao duro. Isto faz com que seja uma escolha forte para a primeira volta devido à sua vantagem de 4 metros de aderência dos 0-150km/h face ao pneu médio, crucial para um bom arranque numa pista onde as ultrapassagens são difíceis.

Estrategicamente, tanto as combinações de macio para médio como de macio para duro são viáveis. A janela ideal para mudar para o pneu duro deverá ser entre as voltas 16-22, enquanto a mudança para o pneu médio deve ocorrer entre as voltas 18-24.

Para os pilotos que esteja mais atrás na grelha, como Sergio Pérez, ou até Pierre Gasly, a opção por uma estratégia alternativa, começando com os compostos mais duros para aproveitar as primeiras paragens para ganhar tempo e posições pode estar em cima da mesa.

Meteorologia e Safety Car podem influenciar a corrida

Com 60% de probabilidade de vermos chuva durante a corrida, a meteorologia continua instável. A manhã começou molhada em Silverstone, mas a chuva parece ter dado algumas tréguas. No entanto, podemos ter mais surpresas durante a corrida. Também o Safety Car pode influenciar a corrida e desde 2016 que o SC saiu para a pista 89% das vezes, o que significa que a probabilidade de vermos o Safety Car é muito elevada. Não será uma tarde fácil para as equipas.