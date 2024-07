GP da Grã-Bretanha F1, Andrea Stella: “Podíamos ter feito um pouco melhor, mas estamos lá”

A McLaren mostrou desde cedo que era candidata à pole na qualificação do GP da Grã-Bretanha. As boas indicações nos treinos de ontem e os tempos na Q1 e na Q2 mostravam uma McLaren forte e no lote das favoritas. Tudo desmoronou na segunda metade da Q3. Oscar Piastri não conseguiu aproximar-se dos primeiros lugares e Lando Norris teve de se contentar com o terceiro posto, sem conseguir melhorar o primeiro registo.

Andrea Stella, diretor da equipa McLaren, reconheceu que a equipa podia ter feito melhor, mas olha para esta qualificação de forma positiva, abrindo boas perspetivas para amanhã:

“Foi uma sessão de qualificação complicada com as condições climatéricas. Por vezes, parecia que podia voltar a chover. Penso que, no geral, foi uma boa sessão de qualificação. O único problema foi que não conseguimos melhorar na segunda tentativa na Q3, caso contrário, tenho a certeza de que poderíamos ter encontrado alguns décimos e lutar pela pole position. O Lando teve um pequeno problema na curva 3 e depois apercebemo-nos de que ele não ia melhorar a volta e abortou.

Com o Óscar, o tempo foi apertado, houve alguma disputa para abrir a volta e depois acho que ele ficou demasiado perto do carro da frente. Mas a boa notícia é que somos competitivos, estamos lá. A partir do 3º e do 5º posto, está tudo em jogo.

Penso que temos de reconhecer o mérito da Mercedes. Eles têm dois carros em P1 e P2, o que significa que são competitivos do ponto de vista do carro, competitivos do ponto de vista dos pilotos, e nesse ponto não tivemos qualquer dúvida. Por isso, parabéns à Mercedes.

Podíamos ter feito um pouco melhor, mas estamos lá e certamente vamos jogar as nossas cartas amanhã.”