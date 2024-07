GP da Grã-Bretanha F1, Andrea Stella: “Escolha de pneus deveria ter sido da equipa”

Andrea Stella assumiu a responsabilidade dos erros estratégicos que a McLaren cometeu no GP da Grã-Bretanha. Quer Lando Norris, quer Oscar Piastri acabaram prejudicados pelas escolhas, numa corrida que podia ter dado um saboroso triunfo.

Stella começou por explicar que a equipa deveria ter forçado a dupla paragem com Norris e Piastri, o que teria feito o australiano perder menos tempo, do que dar uma mais uma volta com a pista molhada:

“Não só [ele], como nós devíamos ter insistido mais na dupla paragem. Porque ao atrasar a paragem do Oscar numa volta, perdemos muito mais tempo do que o tempo que teríamos perdido numa paragem dupla nas boxes. Em retrospetiva, era a coisa certa a fazer. Parar os dois carros ao mesmo tempo”, revelou Stella após o GP da Grã-Bretanha”.

O diretor da McLaren também assumiu o erro da escolha dos macios, reconhecendo que a decisão final deveria ter sido da equipa e não entregue ao piloto:

“Temos a possibilidade de tomar a decisão. Temos mais pessoas. Por isso, a responsabilidade de ir para macios, em vez de médios [no caso de Lando Norris], que teria sido uma decisão melhor, é da equipa. É 100% da minha responsabilidade na parede das boxes. O piloto dá o seu ponto de vista. Devia ter sido a equipa a tomar a decisão”.

Stella também reconheceu que os engenheiros têm de assumir mais responsabilidade ao invés de esperar pela decisão dos pilotos, especialmente numa corrida tão exigente como a de Silverstone. Quer no caso de Piastri, quer no caso de Norris, os pilotos tomaram decisões, ou não as refutaram, sem ter os dados todos, com os engenheiros a terem uma perspetiva mais geral. O que custou a corrida à McLaren foram as decisões na Pit Wall e Stella admitiu isso.