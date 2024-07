GP da Grã-Bretanha F1, A Desilusão: Ferrari

A escolha da desilusão do GP da Grã-Bretanha foi difícil. A McLaren esteve muito perto de ser a escolhida, mas olhando aos números, a Ferrari tinha de ser apontada.

Havia muito por onde pegar no caso da McLaren. Uma equipa com um potencial tremendo, uma dupla de pilotos jovem e talentosa, um carro cada vez mais competitivo. Os ingredientes já reunidos permitem à McLaren lutar por vitórias de forma mais ou menos regular. Ainda assim, estas demoram a chegar. E no caso de Silverstone, tudo se deveu a má gestão desportiva. Tanto a equipa como os pilotos definiram mal, decidiram de forma errada.

Decisões erradas da McLaren

Oscar Piastri foi apenas vítima, tendo a corrida arruinada, quando deu mais uma volta com pneus slicks, quando a pista já exigia intermédios, enquanto esperava que Norris trocasse os seus pneus. Fez-se um “All in” em Lando Norris que não resultou (as circunstâncias também não ajudaram e era dificil tomar outra opção sem correr mais riscos). O tempo de entrada nas boxes para a segunda paragem de Norris, a escolha de pneus macios, tudo isso arruinou a possibilidade de voltarem a vencer. Este problema não é de agora. É um problema que se revelou no GP da Rússia 2021 e que vai surgindo ciclicamente.

A McLaren parece ter problemas em tomar as decisões certas no momento certo. Já houve momentos em que a estratégia da equipa funcionou muito bem e não vemos problemas como os da Ferrari, por exemplo. Mas para chegar ao nível da Red Bull e da Mercedes é uma área que tem de ser melhorada.

Ferrari longe do esperado e em apuros

No entanto, a escolha recaiu sobre a Ferrari. Por um motivo muito simples. A McLaren, com uma má corrida, conseguiu um pódio e um quarto lugar (29 pontos). A Ferrari conseguiu um quinto, um 14º e a volta mais rápida (11 pontos). A Scuderia está em apuros e tenta encontrar forma de tirar partido do seu novo pacote aerodinâmico. Neste fim de semana, reverteu para o pacote anterior. Mais ainda, voltou a errar na estratégia e chamou Charles Leclerc demasiado cedo para colocar pneus intermédios, na primeira paragem. Correu tudo mal à Ferrari, de quem se esperava mais.