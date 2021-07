GP da Grã-Bretanha de Fórmula 1: Horários de um fim de semana ‘diferente’ | AutoSport

Pela primeira vez em muitos anos, o formato do fim de semana de F1 vai ser completamente diferente, uma vez que vai ser dado ao formato F1 Sprint a sua primeira corrida experimental.

Concebido para proporcionar aos adeptos mais ação, e uma melhor relação custo-benefício durante todo um fim-de-semana, sem diluir o evento principal o domingo, a corrida de Qualificação Sprint verá as equipas participarem numa corrida de 100 km, que decidirá a grelha de partida para o Grande Prémio de domingo. Não há paragem obrigatória nas boxes ou composto específico de pneus para a Qualificação Sprint – que terá lugar no sábado à tarde – e há pontos disponíveis para os três primeiros colocados.

O circuito de Silverstone é a ‘casa’ do automobilismo britânico. Situa-se em Northamptonshire, foi usado durante a 2ª Guerra Mundial como aeródromo, e foi palco da primeira prova do Mundial de F1 em 1950. É um dos traçados mais rápidos da F1, embora esteja… cheio de curvas. Silverstone é uma pista desafiadora para os pneus. Aqui, a aerodinâmica desempenha um papel mais importante do que a aderência mecânica, devido à alta velocidade média. O circuito tem uma enorme variedade de curvas de muito alta velocidade com algumas secções mais lentas e complexas. Há sempre risco de chuva em Silverstone, mas quando seca, as temperaturas podem ser bastante elevadas, o que significa que é necessária uma escolha versátil de pneus para esta pista. As duas corridas do ano passado foram bem distintas, embora separadas apenas por uma semana

1º GP 1950

Voltas 52

Circuito 5.891 km

Corrida 306.188 km

Recorde 1m27.097s (Max Verstappen, 2020)

Horário

Sexta-Feira, 16 Julho

Treino livre 1 14:30 – 15:30

Qualifying 18:00 – 19:00

Sábado, 17 Julho

Treino livre 2 12:00 – 13:00

Qualificação Sprint 16:30 – 17:00

Domingo, 18 Julho

Corrida 15:00