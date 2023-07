GP da Grã-Bretanha de F1: Williams surpreende rivais | AutoSport

Alex Albon admitiu que ficou surpreendido com o desempenho da Williams na sexta-feira, com o piloto anglo-tailandês a terminar em terceiro nas duas sessões, com o FW45, que se tornou conhecido como um carro ‘escorregadio’, a destacar-se nas retas de Silverstone.

Os dados colocam a equipa britânica – que celebra o seu 800º Grande Prémio com uma pintura especial na sua corrida caseira – em terceiro lugar no ritmo de uma volta, uma fração à frente da Aston Martin e da Alpine.

O seu ritmo de corrida não é tão bom, de acordo com os dados, já que ocupam apenas o sétimo lugar, mas se falarmos com os membros da equipa, eles têm uma confiança tranquila de que são mais rápidos do que parecem com combustível no carro.

Nem Albon nem o seu colega de equipa Logan Sargeant – que teve a sua melhor sessão de treinos do ano ao terminar como o quinto mais rápido – quiseram entusiasmar-se demais, mas com o tempo seco, a Q3 é um objetivo genuíno para ambos.