GP da Grã-Bretanha de F1/TL2: Max Verstappen confirma, Alex Albon faz sonhar Williams | AutoSport

Max Verstappen (Red Bull RB19/RBPT) voltou a ser o mais rápido em pista, no segundo treino livre, mas desta feita sem a Red Bull ter conseguido fazer uma ‘dobradinha’.

Carlos Sainz (Ferrari SF-23) foi segundo a apenas 0.0223s, numa sessão em que o seu colega de equipa Charles Leclerc (Ferrari SF-23), teve que permanecer nas boxes devido a um problema elétrico com o seu monolugar.

A Williams continua a prometer muito este fim de semana, já que Alexander Albon (Williams- FW45/Mercedes) voltou a ficar no ‘pódio’ da sessão a 0.218s da frente.

Já Sergio Perez (Red Bull RB19/RBPT) não foi além do quarto posto, a 0.264s do seu colega de equipa.

A confirmar o bom momento da Williams que coloca dois carros no top 5, ficou Logan Sargeant (Williams- FW45/Mercedes), na frente de Nico Hulkenberg (Haas VF-23/Ferrari), que teve uma sessão bem melhor que a primeira onde ficou na causa da tabela.

Lance Stroll (Aston Martin AMR23/Mercedes) foi sexto, apesar de alguns percalços durante a sessão, inclusivamente uma pedra que atingiu um dos seus dedos, mas o canadiano não quis parar nas boxes.

Pierre Gasly (Alpine A523/Renault) foi oitavo, desta feita na frente de Esteban Ocon (Alpine A523/Renault), que foi apenas 13º.

A McLaren continua abaixo das expectativas, com o seu melhor carro em 9º, o de Oscar Piastri (McLaren MCL60/Mercedes). A fechar o top 10 ficou Fernando Alonso (Aston Martin AMR23/Mercedes), que teve de abrandar perto do fim da sessão com detritos no seu monolugar.

Zhou Guanyu (Alfa Romeo C43/Ferrari) foi 11º e o melhor Alfa Romeo, na frente de George Russell (Mercedes W14), com a Mercedes novamente com muitas dificuldades em ligar-se aos novos pneus. O inglês queixou-se de muita falta de aderência. Lewis Hamilton (Mercedes W14) não fez melhor, foi apenas 15º, com muitas dificuldades do lado da equipa de Brackley, mas há que ter em conta que assumiram claramente que estão a trabalhar no carro, pelo que o terceiro treino livre será o que vai dar a ideia mais clara de onde está a Mercedes, e ainda mais, claro, a qualificação. Mas depois do que se viu no Canadá, já na Áustria era grande a desilusão, apontavam para Silverstone para um brilharete, mas para já isso está muito longe. Seja como for, nem um Mercedes no top 10.

Lando Norris (McLaren MCL60/Mercedes) e a McLAren também estão com algumas dificuldades, e no fim da tabela ficaram Valtteri Bottas (Alfa Romeo C43/Ferrari), Kevin Magnussen (Haas VF-23/Ferrari), Yuki Tsunoda (AlphaTauri AT04/Honda) e Nyck De Vries (AlphaTauri AT04/Honda).