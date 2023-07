GP da Grã-Bretanha de F1: Red Bull na frente, Mercedes desilude, mas não mostrou tudo | AutoSport

Max Verstappen (Red Bull RB19/RBPT) foi o mais rápido no primeiro treino livre do fim de semana de Silverstone, com Sergio Perez (Red Bull RB19/RBPT) em segundo a 0.448s. Mais uma vez os dois Red Bull na frente, mas a surpresa vai para o terceiro lugar de Alexander Albon (Williams- FW45/Mercedes) e da Williams, muito pouco atrás de Pérez.

Fernando Alonso (Aston Martin AMR23/Mercedes) foi quarto, deixando bons sinais por parte da equipa da ‘casa’, com o melhor Ferrari, o de Charles Leclerc (Ferrari SF-23) apenas na quinta posição, com Esteban Ocon (Alpine A523/Renault) em sexto, a entremear os dois Ferrari com Carlos Sainz (Ferrari SF-23) em sétimo, cerca de um décimo atrás do seu colega de equipa.

Esperava-se um pouco mais da McLaren com Lando Norris (McLaren MCL60/Mercedes) apenas em oitavo, Lance Stroll (Aston Martin AMR23/Mercedes) foi nono na frente de Oscar Piastri (McLaren MCL60/Mercedes), com os dois McLaren abaixo do esperado.

Bom esforço de Nyck De Vries (AlphaTauri AT04/Honda), que saiu de pista no início da sessão, que foi 11º mais de três décimos na frente de Yuki Tsunoda (AlphaTauri AT04/Honda) que foi apenas 16º.

Desilusão para a Mercedes, com os dois pilotos a queixarem-se muito dos seus carros. Lewis Hamilton (Mercedes W14) foi 12º a 1.168s enquanto George Russell (Mercedes W14) foi 14º, sendo para já pouco provável que a Mercedes melhore ao ponto de lutar pelo pódio, como se cogitou. Ocon foi sexto, mas Pierre Gasly (Alpine A523/Renault) não foi além da 13ª posição.

A fechar a tabela ficaram Valtteri Bottas (Alfa Romeo C43/Ferrari), Yuki Tsunoda (AlphaTauri AT04/Honda), Logan Sargeant (Williams- FW45/Mercedes), Zhou Guanyu (Alfa Romeo C43/Ferrari) e os dois Haas, de Kevin Magnussen (Haas VF-23/Ferrari) e Nico Hulkenberg (Haas VF-23/Ferrari).

Os dois Ferrari e o Alpine de Esteban Ocon passaram pelo topo da tabela, mas não por muito tempo antes de Max Verstappen ficar quase meio segundo à frente de todos os outros, ao fazer uma volta em 1m28,836s.

Mais tarde, ele baixou essa marca para 1m28,600s. Sergio Perez ficou a quase meio segundo de Verstappen, com um registo apenas 0,041s mais rápido do que Albon, o que colocou a Williams na frente da Aston Martin, Ferrari, Alpine e McLaren. Estes últimos com o novo pacote de atualização que Lando Norris estreou na Áustria na semana passada, ficaram ambos no top 10.

A Mercedes também tem uma nova asa dianteira, mas não mostrou nada de especial, também porque não usou pneus macios nesta sessão e tanto Lewis Hamilton como George Russell tiveram algumas passagens pelas escapatórias.

A Pirelli trouxe uma nova construção de pneus para este fim de semana, antecipada à planeada introdução no próximo ano, pois o desempenho dos monolugares tem sido mais acelerado do que o que se esperava.

A Alfa Romeo trouxe uma série de mudanças para Silverstone neste fim de semana, uma nova geometria sob o piso, novas vedações no piso, bem como alterações na conduta do travão traseiro e no difusor, entre outras, mas para já não andaram nada de especial.

A segunda sessão de treinos livres é às 16h00