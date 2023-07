GP da Grã-Bretanha de F1: Red Bull na frente, mas Ferrari não está longe | AutoSport

As equipas de Fórmula 1 enfrentaram uma sexta-feira mais convencional em Silverstone, depois do fim de semana de Sprint na Áustria, com duas horas de pista seca para testarem uma série de peças de desenvolvimento e atualizações, antes de se concentrarem em definir a configuração final para o fim de semana, que será finalizada no terceiro treino livre.

O que se percebeu do dia de ontem é que o RB19 da Red Bull continua uma máquina impressionante, e continua favorito onde quer que passe. Com muita força descendente, provou ser uma ameaça nas curvas de alta velocidade de Silverstone. Max Verstappen declarou-se satisfeito com o carro, tanto no ritmo de uma volta como no de corrida. Já o seu companheiro de equipa, Sergio Perez, ficou perto, depois de algumas dificuldades, o que só serve para aumentar as hipóteses de uma dobradinha da Red Bull.

A Red Bull tem uma vantagem de cerca de 0.25s sobre a Ferrari e perto de um segundo sobre a Mercedes nas zonas lentas, mas estão apenas uma fração à frente da Ferrari nas zonas de alta velocidade.

É nas retas que estão mais expostos, com a Ferrari a recuperar algum desse défice de 0.25s nas poucas curvas de baixa velocidade. Mas se estiverem na frente no domingo, e ‘quebrarem’ o segundo de diferença do DRS, eles serão muito difíceis de bater.

FOTO Martin Trenkler