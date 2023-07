GP da Grã-Bretanha de F1: Red Bull iguala recorde de 1988 da McLaren | AutoSport

Com este resultado, o primeiro de Max Verstappen no Grande Prémio da Grã-Bretanha, o primeiro da Red Bull em Silverstone desde 2012, a 11ª vitória consecutiva da Red Bull, que iguala o recorde do maior número de vitórias consecutivas na história da Fórmula 1, que partilha agora ex-aequo com a McLaren, que venceu as 11 primeiras corridas da época de 1988 com Alain Prost e Ayrton Senna, que nesse ano venceriam 15 das 16 corridas do ano com o fantástico McLaren MP4/4. A McLaren só não fez o ‘pleno’ porque Gerhard Berger e a Ferrari beneficiaram de um incidente no final da corrida com Ayrton Senna.

Dentro de duas semanas no Grande Prémio da Hungria, logo se verá se a Red Bull conseguirá estabelecer um novo recorde de vitórias, com um novo triunfo em Hungaroring.