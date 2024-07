GP da Grã-Bretanha de F1/Q3: Dois Mercedes e três ingleses na frente…

Na primeira sequência de voltas George Russell (Mercedes F1 W15) foi para a frente, com Lando Norris (McLaren MCL38/Mercedes) a 0.006s, Lewis Hamilton (Mercedes F1 W15) era terceiro a 0.172s, seguindo-se Oscar Piastri (McLaren MCL38/Mercedes) a 0.213s, Max Verstappen (Red Bull RB20/Honda), com danos no piso do carro a ser apenas quinto a 0.326s, seguindo-se Nico Hülkenberg (Haas VF-24/Ferrari), surpreendentemente na frente de Carlos Sainz (Ferrari SF-24), com o top 10 a fechar-se com Lance Stroll (Aston Martin AMR24/Mercedes), Fernando Alonso (Aston Martin AMR24/Mercedes) e Alexander Albon (Williams FW46/Mercedes).

Na decisão da pole, Hamilton passa para a frente de Russell, Russell rege e volta ao primeiro lugar, Norris manteve-se com o mesmo tempo, dois Mercedes na frente, primeira linha para os homens da Brackley.

Verstappen termina em quarto na frente de Piastri, Hulkenberg, Sainz, Stroll, Albon e Alonso.