GP da Grã-Bretanha de F1, Oscar Piastri: “o carro parecia um foguete na Q2 e Q3…” | AutoSport

Melhor qualificação do ano (de longe) para a McLaren, que só por uma vez tinha ficado nos três primeiros até aqui, e desta feita ‘mete’ os seus dois pilotos no top 3 com Lando Norris em segundo e Oscar Piastri logo a seguir: “Foi uma grande qualificação, o carro parecia um foguete na Q2 e Q3, foi só uma questão de fazer bem a volta a juntar todos os setores, foi um grande resultado para a equipa, agora é tentar ficar por aqui amanhã” começou por dizer Piastri cujo melhor resultado até aqui numa qualificação tinha sido um oitavo lugar, e depois de uma sexta-feira dura para a McLaren, hoje as coisas correram bem melhor: “sabíamos que éramos mais rápidos do que parecia, do que dizam os resultados, fizemos um trabalho melhor hoje, é um mega-resultado, olhar para onde estávamos no início da época e ver onde estar agora é uma grande sensação…”, disse Oscar Piastri.

FOTO Martin Trenkler