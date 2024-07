GP da Grã-Bretanha de F1: os números ’dizem’ que a Red Bull está na frente

A Red Bull não se instalou no topo da tabela de tempos na sexta-feira, com a equipa a optar por não utilizar o pneu macio no treino de abertura antes de o utilizar no início do TL2 – quando a pista não estaria no seu melhor e com a potência reduzida.

No entanto, a equipa de dados do F1.com analisou os números – tendo em conta as cargas de combustível, a vida útil dos pneus e as definições de potência – e acredita que a Red Bull lidera na qualificação com cerca de 0,2s de vantagem sobre a Ferrari e a McLaren.

De qualquer forma, a Red Bull parece estar em grande forma mais uma vez, mesmo que o atual campeão do mundo Max Verstappen considere que eles têm trabalho a fazer, particularmente no pneu macio.

E as notícias foram ainda melhores do outro lado da garagem, com Sergio Perez a ter a sua melhor sexta-feira em muito tempo, com o mexicano a dizer que o carro está a “muito bem” nas curvas de alta velocidade e a proporcionar um bom feeling.