GP da Grã-Bretanha de F1: Mercedes encorajada pelo ritmo de corrida, mas mal numa volta rápida | AutoSport

Foi um dia complicado para a Mercedes, com Lewis Hamilton e, em particular, George Russell a lutarem pela aderência enquanto enfrentavam condições de muito vento com um carro que mantém os problemas que os têm atormentado durante toda a época.

A Mercedes não conseguiu obter bons tempos por volta com o pneu macio na simulação de qualificação, no entanto, parece razoável quando usavam pouco combustível nos médios e duros, por isso há trabalho a fazer para entender por que isso acontece, e agora só tem mais 60 minutos para o fazer.

A equipa está apenas em quarto lugar nas simulações de corrida, mas os rivais ficaram muito impressionados com as 11 voltas de Hamilton com os pneus macios – o britânico conseguiu registar tempos de volta consistentemente rápidos – e a equipa também ficou satisfeita com o que viu, com o chefe de pista Andrew Shovlin a considerar que tinham velocidade para lutar pelo pódio na corrida.

O problema é que o ritmo de corrida para chegar ao pódio pode ser seriamente afetado se não fizerem uma boa qualificação, pois podem fazer uma boa corrida, mas não atingir o pódio, porque partiram demasiado atrás…

Seja como for, há esperança para os fãs britânicos, de que um pódio britânico possa estar a caminho.

FOTO Martin Trenkler