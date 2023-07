GP da Grã-Bretanha de F1: McLaren a crescer, Lando Norris tenta brilhar em ‘casa’ | AutoSport

Outra equipa que não teve o melhor começo de 2023 foi a McLaren, que teve dificuldades em marcar pontos regularmente, conseguindo-os em apenas três das primeiras oito rondas (embora duas delas tenham sido com ambos os carros). No entanto, na Áustria foi introduzida uma grande atualização no monolugar de Lando Norris, e o piloto inglês fez um bom trabalho numa pista que adora, acabando por se classificar em quarto lugar e quase duplicando o número de pontos da equipa, num único fim de semana.

Embora a McLaren – e, em particular, Norris – tenham sido extremamente fortes na Áustria no passado, houve um verdadeiro motivo para otimismo, em resultado do fim de semana passado, porque a atualização foi a primeira grande mudança com a qual a equipa esperava obter um claro ganho de desempenho.

Em Baku, novas peças foram projetadas para redirecionar o desenvolvimento do carro e definir a plataforma para esta parte da temporada.

Oscar Piastri receberá a mesma atualização que Norris já tem neste fim de semana em Silverstone (bem como uma nova decoração para ambos os carros), enquanto também haverá mais algumas peças novas para o piloto britânico – e isso vai aumentar ainda mais as suas esperanças de tentar permanecer como o principal piloto da casa. Lando Norris enfrenta uma forte concorrência de Lewis Hamilton e George Russell se a pista for adequada para a Mercedes, como esperado, mas na Áustria a McLaren foi simplesmente a equipa mais rápida, e será interessante ver até que ponto essa forma se mantém.

Embora possa não estar à espera de lutar com Norris, Hamilton e Russell, o piloto britânico-tailandês Alex Albon pode ser uma aposta externa para os pontos na sua corrida em casa, depois de dois fins-de-semana competitivos para a Williams.