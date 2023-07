GP da Grã-Bretanha de F1, Max Verstappen: “temos um grande carro, antes não foi preciso dar 100%, só na Q3…” | AutoSport

Sétima pole position do ano para Max Verstappen, quinta consecutiva, desde o Mónaco que a primeira posição não ‘vê’ outro piloto e a alternância de poles que tivemos nas primeiras cinco corridas acabou há muito: “foi uma qualificação louca, muito agitada, louca em alguns momentos, fiz as minhas voltas, fiquei surpreendido ao ver os McLaren nestas posições, mas estou contente em vê-los e do meu lado. De resto, claro, estou muito contente em estar na pole. As duas primeiras fases da qualificação, a Q1 e A2, com a chuva era preciso ter algum cuidado, mas temos um grande carro não foi preciso dar 100%, só na Q3. Foi um bom dia para mim, estou ansioso por amanhã”, disse Max Verstappen.

FOTO Martin Trenkler