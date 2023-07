GP da Grã-Bretanha de F1, Lewis Hamilton: “começar em sétimo e terminar em terceiro foi bom” | AutoSport

Quarto pódio do ano para Lewis Hamilton, cuja equipa ainda tem muitos altos e baixos nas suas prestações, mas parece estar a pouco e pouco a encurtar a margem para a frente, que é feudo da Red Bull: “Estiveram tão fortes, aquele McLaren é um foguetão. A zona de alta velocidade foi uma loucura.

Parabéns ao Lando e à McLaren. Foi onde comecei a correr, por isso é bom vê-los de novo tão fortes.

Quando o Lando passou nas curvas 14 e 15, desapareceu. Tivemos uma boa batalha, mas não tivemos o que precisamos nas nas retas. Aquela ‘coisa’ era rápida nas curvas de alta velocidade. Uau. Não consegui acompanhar, mas tivemos uma boa batalha no recomeço, depois do Safety Car, tinha bons pneus mas não conseguimos, mas eu penso que o este fim de semana é positivo para a equipa pois vimos que não estamos muito longe e por isso só temos que continuar a trabalhar o melhor que conseguirmos para ver se conseguimos apanhar os rapazes lá da frente” começou por dizer Hamilton que acompanhou Norris no pódio, dois pilotos ingleses, o que não é habitual: “estávamos a andar bem nas zonas lentas, mas só não tivemos o que precisávamos nas retas, mas começar em sétimo e terminar em terceiro foi bom, portanto agradeço por isso à equipa, bons pit stops, e eu adoro este público, é uma honra representá-los”, disse Lewis Hamilton.