GP da Grã-Bretanha de F1: Fim de semana agridoce para Oscar Piastri | AutoSport

Ficar contente pelo primeiro 4º lugar da sua (ainda) curta carreira na F1 ou triste por perder um pódio quando esteve tão perto de o conseguir? Provavelmente a balança pesa mais para o lado do que perdeu e Oscar Piastri admite que ‘dói’ ter perdido a possibilidade de alcançar o seu primeiro pódio na Fórmula 1.

Seja como for, está “feliz por estar desapontado com o 4º lugar. Piastri fez o suficiente para terminar a corrida em terceiro, mas depois de ter sido um dos primeiros pilotos da frente a fazer uma paragem nas boxes, perdeu a posição na pista para Lewis Hamilton quando o Safety Car entrou. Piastri manteve o quarto lugar, contribuiu para um bom resultado de conjunto da McLaren, mas quando se esteve tão perto, soube-lhe a pouco: “Ainda há mais para vir, o que é emocionante mas dói um pouco ser 4º quando estávamos à procura de um pódio há tanto tempo. Tivemos um pouco de azar com o timing do Safety Car, mas estou muito feliz por estar desapontado com o quarto lugar.” Partiu bem, conseguiu ficar na traseira de Max Verstappen durante algumas voltas, e deixou claro que tem muito mais para dar, e isto foi só o começo. Desde que a McLaren ajude, como ajudou este fim de semana…