GP da Grã-Bretanha de F1: Ferrari na luta pela pole, mas ritmo de corrida incerto | AutoSport

Foi um dia agridoce para a Ferrari, uma vez que enquanto Carlos Sainz – o vencedor da corrida de Silverstone do ano passado – desfrutou de um dia tranquilo, o seu colega de equipa Charles Leclerc sofreu um problema elétrico que o manteve fora do TL2.

Embora a Ferrari esteja esperançada de ter conseguido resolver o problema, a perda de uma hora de tempo de pista prejudicou seriamente as suas hipóteses de desafiar a Red Bull, uma vez que significou a falta de dados de longa duração sobre os compostos de pneus, trabalho que é habitualmente dividido pelos dois pilotos.

A Ferrari está em segundo lugar nas simulações de corrida, mas Sainz admite que a equipa sabe que a gestão dos pneus continua a ser a sua principal fraqueza este fim de semana, e acrescentou que acha que a Mercedes é mais forte do que eles em corrida.

A qualificação tem sido o seu ponto forte durante todo o ano, e o seu ritmo nos macios na sexta-feira sugere que, se fizerem tudo certo, a primeira linha está muito próxima. Se é na frente ou não, logo se vê…

