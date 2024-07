GP da Grã-Bretanha de F1: Ferrari melhor do que parece

É evidente que a Ferrari sabe que tem muito trabalho a fazer para levar a luta até à Red Bull e à McLaren – enquanto a Mercedes também está a dar muita luta. Os dados sugerem que são a segunda equipa mais rápida – embora os rivais esperem que fiquem um pouco atrás da McLaren quando as coisas se tornarem sérias. Em termos de ritmo de corrida, têm um pouco de trabalho a fazer mas, de acordo com os nossos dados, ainda são pelo menos a terceira melhor equipa à frente da Mercedes.

Leclerc pareceu estar realmente a lutar com o carro enquanto lutava para manter a traseira sob controlo. Sainz disse que, embora o seu carro não parecesse estar no fio da navalha, parte da razão para o desafio que ambos enfrentaram foi o facto de estarem a fazer uma série de testes para descobrir que direção tomar.

A Ferrari pode ser melhor do que parece mas Carlos Sainz considera que a McLaren está numa “liga diferente” em comparação com a Ferrari após o primeiro dia de treinos, com o seu colega de equipa Charles Leclerc a concordar após um dia de abertura complicado.

