GP da Grã-Bretanha de F1: ‘Cas cheia’ no circuito (mais) favorito dos pilotos | AutoSport

Quer uma equipa esteja a ter um fim de semana forte ou uma corrida difícil, não há dúvida de que terá muito apoio de uma das maiores e mais apaixonadas multidões de adeptos da época.

Os fãs acorrem a Silverstone às centenas de milhar e estão mesmo na pista em grande número na quinta-feira, criando uma atmosfera fantástica. É uma atmosfera que os pilotos aproveitam e que só aumenta a antecipação para um fim de semana num circuito que também recebe regularmente os elogios de quem está ao volante.

As mudanças de direção a alta velocidade através de Maggots e Becketts, além de Abbey e Copse, dão aos pilotos a oportunidade de levar realmente um carro de Fórmula 1 aos seus limites de desempenho, além de haver muitas secções que incentivam as corridas renhidas, como vimos há um ano, quando Hamilton lutou com Leclerc e Sergio Perez na última curva, para grande deleite do público da casa.

Nem mesmo o imprevisível clima britânico vai abalar os ânimos – mas pode ser que a qualificação de sábado seja molhada, de acordo com as primeiras previsões. Vamos ver o que acontece…