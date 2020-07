GP da Estíria de F1: Treino Livre 3 cancelado, agora resta esperar…

A terceira sessão de treinos livres do GP da Estíria de F1 foi cancelada devido à chuva torrencial no Red Bull Ring. A corrida de Fórmula 3 foi interrompida e posteriormente dada como terminada após 14 voltas, o TL3 foi adiado indefinidamente, e agora cancelado oficialmente.

A qualificação está prevista para as 14h00 (Portugal) mas se a chuva não abrandar não é provável que a sessão se realize, ainda que a Direção de Prova tenha esperanças que os F1 possam ir para a pista ainda hoje. Ross Brawn disse que ainda há esperança de realizar a qualificação hoje à tarde.



Se não acontecer, há duas hipóteses: Qualificção no domingo de manhã, provavelmente às 9h00 (Portugal) ou a Grelha de Partida para a corrida será determinada pela ordem do segundo treino livre. Se assim for, Max Verstappen parte na frente de Valtteri Bottas, Sergio Perez e Lance Stroll.

Contudo, o mais provável é realizar-se a qualificação domingo de manhã. Para já, fica tudo indefinido à espera que as condições meteorológicas possam dar alguma trégua…

“Há uma hipótese de que ainda hoje tenhamos alguma pista, mas amanhã é mais provável, pelo que teríamos a qualificação amanhã. Neste momento temos planeado um horário que significa que só perdemos a corrida de Sprint da F2, e uma das corridas da Porsche SuperCup. Pensamos que podemos encaixar tudo o resto. Se não conseguirmos fazê-lo, os tempos do TL2 tornam-se efetivos para a grelha de partida, mas espero que não precisemos de fazer isso, e que possamos ter a qualificação pela manhã”, disse Ross Brawn, diretor da Fórmula 1.