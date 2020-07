GP da Estíria de F1: Só Mercedes e Racing Point me lhoraram

Não é muito habitual, mas desta vez, devido à meteorologia que se previa – e confirmou – para o dia da qualificação, as equipas de Fórmula 1 foram obrigadas a abrir mais o jogo logo no segundo treino livre, numa altura em que ainda deviam estar ainda a testar as melhores soluções para a corrida desta semana, que não será realizada com temperaturas como as que estiveram na passada semana. Contudo, as equipas já deixaram algumas indicações do que pode ser o resto do fim de semana. Seja como for, vamos comparar os dados da Q1 da passada semana com o TL2 desta.

Na Red Bull, apesar de Max Verstappen ter registado o crono mais rápido, o monolugar não parece ser ‘pêra doce’, parecendo bem mais ‘nervoso’. Verstappen está mais habituado a tirar mais do carro, com Alex Albon a ter dificuldades, com piões e idas à gravilha. seja como for, não estão muito diferente do fim de semana passado.

Na Mercedes, Valtteri Bottas tem sido o melhor em pista e parece estar ainda melhor do que lhe vimos na semana passada. Já Lewis Hamilton tem tido algumas dificuldades, o que se vê no resultado do TL2, onde obteve a sexta posição, o que significa que está mais ‘à luta’ com o carro.

A Racing Point parece continuar na sua trajetória ascendente. Ambos os pilotos, Sergio Pérez e Lance Stroll, mostraram estar fortes, tal como o RP20 e fizeram ainda melhor no TL2 do que na Q1 da passada semana. Vamos ver como será a qualificação e a corrida.

Os McLaren continuam estáveis. Carlos Sainz já tinha dito que ainda não estavam no máximo e sendo que na Q2 e Q3 do GP da Áustria melhoraram, talvez na sexta não tenhamos visto tudo, mas a verdade é que os registos pioraram um pouco.

A Ferrari trouxe novas atualizações para o GP da Estíria, que estavam previstas para a Hungria. Apesar disso, o que ‘nasce torto, na maior parte dos casos, quase nunca se endireita’ e o SF1000 continua a parecer difícil de controlar, apesar dos seus pilotos já dizerem que há melhorias enormes. Para já, entre as equipas da ‘frente’ foram os que mais pioraram.

O acidente de Daniel Ricciardo logo no início do TL2 deixou apenas Esteban Ocon em pista. O francês ainda se está a ambientar, por isso, não podemos tirar muitas conclusões. Talvez por isso a equipa piorou um pouco face à Q1 da passada semana.

A AlphaTauri e os seus pilotos estiveram embrulhados em confusões. Ninguém sabia quem iria dar o cone de ar, por isso, os tempos podem refletir esta situação. Também pioraram um pouco.

Na Williams, esta sessão foi pior do que o Q1 da Áustria. Se esta sessão for para a definição da grelha de partida, era o dia de fazer com que tudo contasse. Se realmente se deixaram levar por isto, então mais uma vez estão a perder o seu caminho.

A Alfa Romeo e a Haas continuam a não estar bem. A Alfa Romeo não parece ter feito progressos em comparação com o último fim de semana. Já a Haas continua com problemas. Com um motor mau e travões que não parecem funcionar, a equipa americana continua no fim do pelotão.