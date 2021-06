GP da Estíria de F1: Red Bull novamente na mó de cima em performance | AutoSport

Max Verstappen liderou as duas sessões de treino de sexta-feira, numa pista em que triunfou em 2018 como em 2019, mas e Mercedes ganhou as duas corridas de 2020, e se Lewis Hamilton não tem ficado sem o seu melhor registo devido a ter excedido os limites da pista, a diferença não era tão significativa. Portanto, o valor de 0.190s que existe em termos práticos de diferença entre o holandês e o inglês podem ser, na realidade, bem menos.

Seja como for, neste momento a Red Bull está na frente, com uma margem que pode ser residual face à Mercedes. Segue-se a Ferrari a 0.44s e a McLaren a 0.60s. O terceiro treino costuma dar uma melhor ideia do que pode ser a qualificação, mas também a que se refere este gráfico, o ritmo de corrida. Para já os números ‘dizem isto’…