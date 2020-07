GP da Estíria de F1: Quais são as opções para a qualificação?

Na sequência da chuva torrencial que assola o A1 Ring, Já se sabe que o terceiro treino foi adiado indefinidamente, o que significa que a Direção de Corrida pode, a qualquer momento, caso entenda que as condições de pista são seguras, mandar os pilotos para a pista, algo que não é mesmo nada provável no dia de hoje.

A sessão deveria arrancar agora, às 10 horas da manhã, em Portugal continental, mas não vai acontecer. Seja como for a intenção é tentar conseguir realizar a qualificação hoje, esse é Plano A. O Plano B passa por, tal como se viu em Austin 2015 e Japão 2019, tentar ‘fazer’ a qualificação na manhã de domingo, normalmente por volta das 10 da manhã locais, 9h00 em Portugal continental. Se isso não for possível, novamente devido às condições meteorológicas, os tempos da última sessão de treinos livres passa a valer. Normalmente seria a TL3, mas como não se deve realizar, será a TL2.

Forecast at Spielberg. It’s that fine rain that soaks you through… 😅 pic.twitter.com/eItBmBaVV4 — Mercedes-AMG F1 (@MercedesAMGF1) July 11, 2020