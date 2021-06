GP da Estíria de F1: McLaren na luta com a Ferrari | AutoSport

Já não restam muitas dúvidas que a posição de terceira melhor equipa do ano se irá resolver entre a McLaren e a Ferrari. Ambas já detiveram a posição, na última corrida, face à má prestação da Ferrari em França, a McLaren recuperou o terceiro lugar, e este primeiro fim de semana da Áustria aponta novamente para a McLaren, depois de Daniel Ricciardo ter a sua melhor sexta-feira de sempre desde que se juntou à McLaren, garantido o segundo tempo no TL2, enquanto o seu companheiro de equipa, Lando Norris ficou cinco lugares mais atrás, provavelmente, devido às imensas voltas apagadas por causa dos limites da pista.

A McLaren foi melhor nos stints curtos, mas apenas com 0,01s de avanço para a Alpine. Contudo, em ritmo de corrida, a Ferrari parece muito forte. Se numa volta única os italianos estão a 0,44s em corrida apenas a 0.150s da McLaren.

Já a Alpine parece estar na luta por muitos pontos nesta corrida.

Esteban Ocon terminou em terceiro o TL2, enquanto Fernando Alonso esteve perto, com um quinto posto a 0.4s do ritmo. Se o espanhol tivesse conseguido juntar todos os seus melhores mini-sectores teria subido para terceiro, atrás de Verstappen e Hamilton.

Pelo que se vê a Alpine deve ser candidata não só ao Q3, mas também à terceira linha da grelha, no mínimo.

Já o seu desempenho de corrida não parece tão brilhante, e aí a equipa francesa cai para a quinta posição, 0,74s fora do ritmo, e apenas uma fração à frente da Alpha Tauri.

Tudo para confirmar no dia de hoje e logicamente, na corrida de amanhã.