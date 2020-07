GP da Estíria de F1: Dificilmente há Fórmula 1 hoje…

Tendo em conta o que se viu na corrida de Fórmula 3 desta manhã, que foi interrompida e terminou mais cedo devido à chuva torrencial que assolou o circuito de Spielberg, na Áustria, a Fórmula 1 já se prepara para só regressar à pista amanhã, domingo.

A ideia é, se a meteorologia permitir, disputar a qualificação no domingo, antes da corrida, mas as previsões meteorológicas não são nada favoráveis, o que pode significar que a grelha de partida do GP da Estíria de Fórmula 1 vai ser determinada pela ordem do segundo treino livre da Fórmula 1, que ontem se realizou.

As inspeções à pista vão continuar por parte da FIA , mas o terceiro treino livre e a qualificação da F1 dificilmente se realizam hoje, pois as previsões apontam para que a chuva torrencial só abrande ao começo da noite. Pelo sim, pelo não aqui fica a ordem do segundo treino livre…