GP da China F1: Resultados e classificações
Depois da vitória de Kimi Antonelli no GP da China, com nova dobradinha da Mercedes, a 62ª da história da equipa, o cenário na classificação dos pilotos manteve-se semelhante.
Os homens da Mercedes lideram, ainda com vantagem para George Russell, a dupla da Ferrari segue por perto e… a partir daí surgem algumas surpresas. Apenas sete pilotos conseguiram pontuar nos dois primeiros fins de semana. E além das duplas da Mercedes e da Ferrari, apenas Pierre Gasly e Oliver Bearman terminaram nos pontos nos dois GP realizados.
É por isso que ambos ocupam lugar de destaque na classificação, com Bearman em quinto e Gasly em sétimo São também sete os pilotos que ainda não pontuaram este ano, com destaque para Esteban Ocon que mantém as dificuldades que evidenciou na época passada.
Resultados do GP da China
Classificação pilotos
Classificação construtores
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