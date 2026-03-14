GP da China F1: “Party Mode” de regresso à Mercedes?

Lewis Hamilton sugeriu que a Mercedes poderá estar a utilizar um modo especial de motor nas sessões de qualificação da Fórmula 1 em 2026. O piloto da Ferrari afirmou que conhece bem os procedimentos da antiga equipa e acredita que a vantagem demonstrada nas qualificações resulta de um modo de potência adicional semelhante ao antigo “party mode”.

A Mercedes tem dominado as qualificações nas primeiras corridas da temporada, com George Russell e Kimi Antonelli a demonstrarem um desempenho particularmente forte nas voltas rápidas. Apesar disso, a Ferrari tem conseguido aproximar-se do ritmo da equipa alemã em condições de corrida, como ficou evidente no Grande Prémio da Austrália e na corrida Sprint da China.

Para Hamilton, a evolução repentina da vantagem da Mercedes sugere a utilização de um modo adicional de desempenho no motor durante a qualificação.

Lewis Hamilton afirmou aos jornalistas:

“Estive muito tempo na Mercedes, por isso sei como as coisas funcionam lá. Na qualificação eles têm outro modo que conseguem utilizar, algo semelhante ao ‘party mode’ de antigamente. Quando chegam à Q2, ativam-no e nós não temos isso.

Na SQ1 não estávamos muito longe, mas de repente há um salto enorme. Estávamos talvez a um décimo e, de repente, passamos para sete décimos ou meio segundo. É uma diferença muito grande.

Na corrida eles já não têm esse modo, mas mesmo assim continuam com alguma vantagem. Temos de perceber exatamente o que é, porque eles conseguem extrair algo mais, especialmente na Q2.”