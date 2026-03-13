GP da China F1: Mercedes domina treino livre, Russell na frente

George Russell deu continuidade ao momento forte da Mercedes e voltou a liderar a tabela de tempos no arranque do Grande Prémio da China, assinando o melhor tempo na única sessão de treinos livres do fim de semana.

O britânico fechou o TL1 em 1m32,741s, 0,120s mais rápido do colega de equipa Kimi Antonelli, com Lando Norris (McLaren) a completar o top 3.

Num formato Sprint, com apenas uma hora de pista antes da qualificação Sprint, equipas e pilotos aproveitaram desde logo cada minuto disponível no Circuito Internacional de Xangai. Logo nos primeiros instantes, uma longa fila de monolugares saiu das boxes, num ambiente de intenso tráfego que levou Isack Hadjar (Red Bull) a queixar‑se pelo rádio de ser “insuportável” encontrar uma volta limpa.

Sessão atribulada: piões, toques e dois VSC

O início agitado não tardou a produzir incidentes. Franco Colapinto rodou com o Alpine na Curva 9, enquanto Norris e Lewis Hamilton protagonizaram um momento roda‑com‑roda que resultou em ligeiro contacto quando o McLaren tentou ultrapassar o Mercedes. O episódio foi anotado pelos comissários, mas acabou sem investigação adicional. Pouco depois, Hamilton sairia em pião na Curva 6, num treino pouco tranquilo para o sete vezes campeão.

Um curto período de Virtual Safety Car foi acionado para remoção de detritos, antes de um novo contratempo interromper o ritmo: Arvid Lindblad encostou o Racing Bulls na Curva 14, perdendo minutos preciosos no seu primeiro fim de semana de Sprint na Fórmula 1. A equipa viria a confirmar que o britânico não regressaria à pista, relegando‑o à 21ª posição final.

À entrada da segunda metade da sessão, Russell liderava com 1m34,169s, ligeiramente à frente de Charles Leclerc (Ferrari), com Antonelli em terceiro. Carlos Sainz, por seu lado, quase não rodara, retido na garagem da Williams por um problema de dados que só seria parcialmente resolvido nos 20 minutos finais.

Pneus macios definem hierarquia

Com o cronómetro a aproximar‑se do fim, começaram a surgir as primeiras voltas com o composto macio. Hamilton subiu provisoriamente a terceiro, atrás de Russell e Leclerc, enquanto Oscar Piastri colocava o McLaren em quarto, ainda com a maioria do pelotão em médios. Quando Mercedes e Antonelli montaram finalmente os soft, os tempos caíram de forma significativa. Russell melhorou para 1m32,807s e depois para 1m32,741s, consolidando a liderança, enquanto o jovem italiano se fixava em segundo.

Os McLaren também aproveitaram a fase final: Piastri e Norris escalavam para terceiro e quinto, embora a sete e oito décimos do melhor registo de Russell, até que Norris conseguiu ainda uma última volta que lhe garantiu o terceiro lugar, à frente do colega de equipa, de Leclerc e de Hamilton.

Ollie Bearman destacou‑se com um sétimo tempo para a Haas, batendo Max Verstappen (Red Bull), Nico Hülkenberg (Audi) e Pierre Gasly (Alpine), que fecharam o top 10. Liam Lawson (Racing Bulls) foi 11.º, seguido de Gabriel Bortoleto (Audi), Hadjar, Esteban Ocon (Haas) e Colapinto. A Williams teve uma sessão discreta, com Alex Albon e Sainz em 16.º e 17.º, enquanto Fernando Alonso e Lance Stroll colocaram os Aston Martin em 18.º e 20.º, separados pelo Cadillac de Valtteri Bottas. Sergio Pérez, no outro Cadillac, encerrou a classificação.

