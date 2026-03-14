GP da China F1, George Russell: “No final foi bastante divertido”
George Russell conquistou a vitória na corrida Sprint do Grande Prémio da China, mas teve de se superiorizar num duelo intenso com Lewis Hamilton nas voltas iniciais. O piloto da Mercedes admitiu que o ataque do antigo colega de equipa o surpreendeu, numa disputa que marcou o arranque da prova em Xangai.
Partindo da quarta posição, Hamilton realizou um excelente arranque e subiu rapidamente ao segundo lugar antes de pressionar Russell pela liderança. Os dois pilotos trocaram posições nas primeiras voltas, com Russell a recuperar a dianteira na travagem para a curva 14, enquanto Hamilton voltou a responder na volta seguinte ao ultrapassar pelo exterior na curva 1.
Depois dessa fase inicial, Russell conseguiu estabilizar a corrida e manter o controlo da liderança. O piloto britânico resistiu ainda à relargada após a entrada do safety car, provocada pela paragem de Nico Hülkenberg em pista, garantindo assim a vitória na Sprint — a primeira desde o Grande Prémio de São Paulo de 2022.
As condições em pista também acrescentaram dificuldades adicionais, com vento forte a tornar a gestão dos pneus particularmente delicada, sobretudo na longa curva inicial do circuito de Xangai.
George Russell afirmou após a corrida:
“No final foi bastante divertido. Houve muita estratégia envolvida e ultrapassar não foi nada fácil. Espero que tenha sido uma corrida interessante de ver, porque normalmente as corridas Sprint são bastante monótonas. Estava muito vento e não foi fácil, porque a primeira curva é muito longa e basta uma volta a forçar demasiado para destruir o pneu dianteiro esquerdo. Por isso, foi uma corrida de gestão, especialmente enquanto estávamos a lutar entre nós.”
O britânico reconheceu também a qualidade do ataque inicial de Hamilton.
Russell acrescentou:
“O Lewis fez um trabalho incrível nas primeiras voltas. Apanhou-me de surpresa, mas ele tem 20 anos de experiência. A Ferrari pareceu estar mais distante na qualificação, mas muito próxima de nós em ritmo de corrida. Por isso, precisamos de encontrar alguma melhoria para as corridas.”
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