GP da China F1, Fernando Alonso: “Tive dificuldades em sentir as mãos e os pés”

Fernando Alonso abandonou o Grande Prémio da China de Fórmula 1 após relatar perda de sensibilidade nas mãos e nos pés, provocada pelas fortes vibrações do monolugar da Aston Martin equipado com motor Honda. O problema surge numa fase inicial da nova era regulamentar de 2026, na qual a equipa britânica depositava grandes expectativas.

O bicampeão mundial espanhol enfrentou dificuldades significativas durante a corrida em Xangai devido às vibrações excessivas do AMR26. A situação levou a equipa a optar pela retirada do piloto, numa altura em que Alonso já rodava na última posição e com uma volta de atraso para os líderes.

Segundo Alonso, existem algumas soluções provisórias para reduzir o problema, como diminuir o regime de rotações do motor. Ainda assim, essas medidas comprometem o desempenho em situações de corrida, nomeadamente em ultrapassagens ou na recuperação de energia. O espanhol defendeu que a Honda necessita de mais tempo de testes para compreender a origem das vibrações e encontrar uma solução eficaz.

O construtor japonês enfrenta agora pressão adicional para resolver a situação antes da próxima etapa do campeonato, marcada para Suzuka, no Japão — corrida que representa a prova de casa da Honda.

Fernando Alonso explicou aos jornalistas que as vibrações do carro afetaram diretamente a sua capacidade física durante a corrida:

“Entre as voltas 20 e 35 tive dificuldades em sentir as mãos e os pés. Estávamos uma volta atrás, em último lugar, e provavelmente já não fazia sentido continuar”, afirmou o piloto espanhol aos jornalistas. “

Há algumas soluções artificiais, como baixar as rotações do motor para que o carro vibre menos. Mas em corrida precisamos de usar regimes mais elevados quando tentamos ultrapassar ou quando é necessário recuperar energia. Precisamos de dar mais tempo à Honda para compreender estas vibrações e perceber de onde vêm.”