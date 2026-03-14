GP da China F1: horários, corrida às 7h00

Depois da primeira e polémica corrida do ano, a F1 segue diretamente para Xangai, palco do Grande Prémio da China. Será o primeiro fim de semana com corrida Sprint da temporada (19 voltas), tal como aconteceu no ano passado.

As caraterísticas da pista

O traçado de 5.451 km, cujo desenho lembra o ideograma chinês shang — que significa “ascendente” ou “para cima” — apresenta duas longas retas e um total de dezasseis curvas. O circuito combina zonas muito rápidas, como a sequência em “S” formada pelas curvas 7 e 8, com secções bastante mais lentas, nomeadamente nas combinações das curvas 1 a 3, na curva 6 e na travagem para a curva 14. Esta alternância entre setores velozes e curvas técnicas torna o traçado particularmente exigente para os pneus e coloca desafios adicionais ao sistema de recuperação de energia das novas unidades motrizes.

Um dos aspetos que merecerá atenção ao longo do fim de semana será a possibilidade de bloqueios das rodas à entrada das curvas, fenómeno observado com frequência durante os testes de pré-temporada no circuito de Sakhir, que possui zonas de travagem semelhantes às encontradas em Xangai.

Photo by Simon Galloway/LAT Images

Asfalto menos propenso a provocar graining

O circuito foi totalmente reasfaltado em agosto de 2024. A nova superfície aumentou significativamente os níveis de aderência e permitiu reduzir os tempos por volta. No entanto, o asfalto mais liso provocou episódios de graining em 2025, sobretudo nos pneus dianteiros, tornando-se um fator limitador, particularmente durante a corrida Sprint. No domingo, esse fenómeno diminuiu à medida que a pista foi evoluindo ao longo do fim de semana.

Um ano depois, espera-se que o asfalto esteja ligeiramente mais desgastado. Embora continue a ser mais suave do que a maioria dos circuitos do calendário, os níveis de aderência poderão ser um pouco inferiores, o que poderá também reduzir a probabilidade de surgirem problemas de graining. Essa tendência deverá começar a ser avaliada logo nas primeiras sessões em pista.

Voltas por volta similares às de 2025

De acordo com as simulações de tempo por volta fornecidas às equipas, o desempenho esperado é semelhante ao registado na edição do ano passado. Apesar de os monolugares de 2026 serem completamente diferentes, as zonas de forte gestão energética parecem compensar a redução de velocidade desta nova geração de carros em comparação com os anteriores.

Escolha de pneus para o fim de semana

A escolha de pneus para o fim de semana mantém-se inalterada desde o regresso do circuito ao calendário, há dois anos. As equipas terão à disposição os compostos C2, C3 e C4 para enfrentar o Shanghai International Circuit.

Horários (hora de Portugal)

Sexta-feira

03:30 — 1.º Treino Livre

07:30 — Qualificação Sprint

Sábado

03:00 — Corrida Sprint

07:00 — Qualificação

Domingo