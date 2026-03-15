GP da China F1, Carlos Sainz: “Temos de estar orgulhosos”

A Williams conquistou no Grande Prémio da China os primeiros pontos da temporada de 2026 de Fórmula 1, graças à prestação sólida de Carlos Sainz. O piloto espanhol terminou dentro do top 10 após uma corrida consistente, num dia marcado também por problemas técnicos que impediram o companheiro de equipa, Alex Albon, de alinhar na grelha.

Sainz protagonizou uma corrida segura em Xangai, tirando partido de um arranque eficaz, de uma gestão cuidada dos pneus e de uma defesa sólida nas voltas finais. O espanhol conseguiu segurar a posição perante a pressão de Franco Colapinto, garantindo assim os primeiros pontos da Williams na presente temporada.

Apesar do resultado positivo, a equipa britânica reconhece que o desempenho do monolugar ainda está aquém do desejado. O objetivo passa por melhorar significativamente a competitividade e a fiabilidade ao longo das próximas corridas.

Carlos Sainz sublinhou que o resultado foi fruto de uma execução consistente ao longo da corrida:

“É bom somar alguns pontos aqui na China graças a um arranque forte, a uma boa gestão dos pneus e a uma defesa sólida no final da corrida contra o Colapinto. Sabemos que, nesta fase da temporada, não temos velocidade pura para terminar nos pontos, mas hoje fizemos tudo o resto da forma certa e isso fez a diferença. Temos de estar orgulhosos por termos maximizado tudo o que tínhamos. Espero que estes pontos tragam motivação para toda a equipa, tanto aqui na pista como na fábrica em Grove. Todos estão a trabalhar muito e precisamos de continuar a esforçar-nos nas próximas semanas para melhorar o desempenho do carro.”

Foto: Laurent Cartalade / MPSA