GP da Bélgica: Quem foi o melhor piloto do dia (MPD)? | AutoSport

Uma vitória tranquila de Max Verstappen apesar de arrancar da sexta posição da grelha de partida para o Grande Prémio da Bélgica. O piloto neerlandês da Red Bull ultrapassou o seu companheiro de equipa e líder da classificação na volta 17 e a partir desse momento não foi mais importunado até ao final das 44 voltas. Este e um momento arrasador de Verstappen e da Red Bull, que chegam à paragem de verão da Fórmula 1 com vantagens confortáveis em ambas as classificações mundiais.

Sergio Pérez demorou pouco tempo a ultrapassar o polesitter Charles Leclerc no Spa-Francorchamps, tendo efetuados com sucesso a manobra na reta Kemmel ainda na volta inaugural. Só não conseguiu acompanhar o seu colega de equipa, terminando a prova belga no segundo posto da classificação, com Leclerc a fechar o pódio, num resultado positivo para si e para a Ferrari, que ficou sem Carlos Sainz durante a corrida devido a danos sofridos na confusão do arranque.

Houve muitas lutas mais atrás, tendo sido, como tem vindo a ser normal, o décimo posto um dos mais discutidos da classificação.

Disputada a corrida sem chuva, os pneus tiveram influência no desempenho dos pilotos, alguns passando por piores fases conforme o composto que tinham montado no monolugar.

O que queremos aferir dos leitores do AutoSport é a sua opinião sobre quem foi o Melhor Piloto do Dia do Grande Prémio da Bélgica.

Foto: MPSAgency