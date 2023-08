GP da Bélgica: Quem foi o melhor piloto do dia (MPD)? – Resultados | AutoSport

Uma vitória tranquila de Max Verstappen apesar de arrancar da sexta posição da grelha de partida para o Grande Prémio da Bélgica. O piloto neerlandês da Red Bull ultrapassou o seu companheiro de equipa e líder da classificação na volta 17 e a partir desse momento não foi mais importunado até ao final das 44 voltas. Este e um momento arrasador de Verstappen e da Red Bull, que chegam à paragem de verão da Fórmula 1 com vantagens confortáveis em ambas as classificações mundiais.

Sergio Pérez demorou pouco tempo a ultrapassar o polesitter Charles Leclerc no Spa-Francorchamps, tendo efetuados com sucesso a manobra na reta Kemmel ainda na volta inaugural. Só não conseguiu acompanhar o seu colega de equipa, terminando a prova belga no segundo posto da classificação, com Leclerc a fechar o pódio, num resultado positivo para si e para a Ferrari, que ficou sem Carlos Sainz durante a corrida devido a danos sofridos na confusão do arranque.

Houve muitas lutas mais atrás, tendo sido, como tem vindo a ser normal, o décimo posto um dos mais discutidos da classificação.

Disputada a corrida sem chuva, os pneus tiveram influência no desempenho dos pilotos, alguns passando por piores fases conforme o composto que tinham montado no monolugar.

Segundo os leitores AutoSport que votaram para o Melhor Piloto do dia, Max Verstappen foi o melhor, com 54,1% dos votos, uma margem clara. Seguiram-se Fernando Alonso (9%) e Lewis Hamilton (8,1%), com a mesma percentagem de Charles Leclerc. Lando Norris (6,3%) fechou o top 5.

VOX POP

Pity

Verstappen, sem dúvida. Menção honrosa para Gasly e Albon.

NOTEAM1

Escolho o Leclerc desta vez.

Arrancar para a corrida na pole (já são vinte!) foi em si um feito, mas o seu desempenho em corrida não lhe ficou atrás.

Rápido e super consistente, conquista um pódio que poucos previam antes do fim de semana começar.

Se o Max obliterou a concorrência, o Leclerc não lhe ficou muito atrás.

O monegasco surpreendentemente foi mais uma ameaça do que ameaçado ao longo do fim de semana, e isso só aconteceu porque nos brindou com uma performance bem acima da média.

Daniel Sousa

Fernando Alonso fez autenticamente omeletes sem ovos. O meu voto irá para ele.