GP da Bélgica, Qualificação: Haas com os dois carro eliminados na Q1

Uma Q1 difícil, com as condições de pista a darem dores de cabeça. Com a pista a secar e os tempos a evoluir constantemente, foi necessário muito sangue-frio para conseguir uma vaga na Q2. Oscar Piastri foi o mais rápido, num duelo interessante com Max Verstappen.

Se ontem as equipas tiveram direito a pista seca e condições ótimas para os dois primeiros treinos, sábado trouxe chuva, muita chuva, durante a manhã e o início da tarde. Mas à hora do arranque da Q1 da qualificação para o GP da Bélgica, a chuva parou e a pista começou a secar a um bom ritmo, apesar das nuvens carregadas que ainda pairavam sobre o traçado de Spa-Francorchamps.

Com a temperatura da pista nos 22 °C, 18 °C no ar e com 80% de probabilidade de chuva durante a qualificação, os pilotos iniciaram logo os trabalhos, assim que a direção de corrida deu autorização aos carros para entrar em pista, com a chuva a ameaçar cair ainda nesta Q1. As primeiras voltas seriam fundamentais para garantir uma vaga na Q2.

Lando Norris colocou o primeiro tempo na tabela, no segundo 58, mas Hulkenberg e Piastri trataram de fazer melhor, com Piastri a entrar no segundo 57. Mas Max Verstappen fez melhor que o australiano, colocando-se na primeira posição, com quase um segundo de vantagem para o #81 da McLaren. Chegamos a meio da sessão e o top 10 era o seguinte:

Verstappen, Red Bull Gasly, Alpine Piastri, McLaren Norris, McLaren Ocon, Alpine Hamilton, Mercedes Sainz, Ferrari Leclerc, Ferrari Russell, Mercedes Perez, Red Bull

Mas com a evolução constante da pista, os tempos iam caindo a bom ritmo, apesar da chuva começar a reaparecer. Nesta fase, Daniel Ricciardo, Yuki Tsunoda, Logan Sargeant, Zhou Guanyu e Lance Stroll estava na zona de eliminação. Ricciardo saltou dessa zona para o segundo lugar, numa excelente volta.

As condições estavam cada vez mais difíceis, com partes da pista já seca, o que danificava sobremaneira os pneus intermédios. Piastri regressou ao topo da tabela, mas foi por pouco tempo, pois Verstappen entrou no segundo 54 e voltou a colocar-se na primeira posição. Piastri voltou a “roubar” o lugar a Verstappen, num duelo que animou a sessão, que terminou com o australiano no topo da tabela, numa sessão em que a chuva acabou por não aparecer, apesar da previsão.

Nico Hülkenberg, Kevin Magnussen, Yuki Tsunoda, Logan Sargeant e Zhou Guanyu ficaram na zona de eliminação no final da sessão.

O top 10 final foi o seguinte: