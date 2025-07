GP da Bélgica: Informações e Horários

Este fim de semana marca o 70.º Grande Prémio da Bélgica válido para o Campeonato Mundial de F1 e o 57.º realizado em Spa-Francorchamps, com Nivelles e Zolder a terem acolhido a corrida duas e dez vezes, respetivamente.

Michael Schumacher é o piloto mais bem-sucedido em Spa, com seis vitórias, enquanto Lewis Hamilton lidera em pole positions (6) e pódios (11). A Ferrari detém o recorde de maior número de vitórias (18), poles (17) e pódios (51) no circuito.

A corrida é também o terceiro fim de semana de Sprint da temporada. Max Verstappen domina o formato Sprint, com 11 vitórias e mais 5 pódios em 20 eventos, acumulando 117 pontos. Outros vencedores do Sprint incluem Bottas, Piastri e Norris (2 cada) e Russell, Perez e Hamilton (1 cada), com 19 pilotos a terem marcado pontos no Sprint no total.

As caraterísticas da pista

Spa-Francorchamps é o quarto circuito mais utilizado na história da F1, estando presente desde a temporada inaugural, há 75 anos. Famoso pela sua complexidade técnica e traçado emocionante, continua a ser um dos favoritos entre as equipas e os pilotos. É a pista mais longa do calendário, com pouco mais de 7 km, e três setores distintos: um primeiro setor de alta velocidade com curvas icónicas como Eau Rouge e Raidillon; uma secção central sinuosa e em descida; e um setor final fluido com uma ligeira inclinação. Equilibrar a configuração do carro entre estas exigências variadas é um grande desafio. Antes da corrida do ano passado, grande parte da pista foi repavimentada para melhorar a aderência e reduzir os solavancos, resultando em tempos de volta mais rápidos e menor desgaste dos pneus

Os compostos escolhidos

Para o Grande Prémio da Bélgica, a Pirelli selecionou uma gama de pneus não consecutiva: C1 (duro), C3 (médio) e C4 (macio) — uma escolha vista pela última vez no GP da Austrália de 2022. O duro (C1) é novo para este evento, enquanto o médio e o macio permanecem inalterados em relação ao ano passado. Espera-se que esta combinação promova estratégias de duas paragens e aumente os desafios de gestão dos pneus, especialmente devido ao formato do fim de semana Sprint, que inclui apenas uma sessão de treinos e uma alocação reduzida de pneus secos (12 conjuntos por piloto).

As regras da Qualificação Sprint exigem que os pilotos utilizem pneus médios na Q1 e Q2 e pneus macios na Q3. Dado o clima imprevisível de Spa, também é possível a utilização de pneus intermédios ou extremamente molhados durante o fim de semana.

For the #BelgianGP, Pirelli has chosen three dry weather compounds that are not consecutive: the Hard is the hardest in the 2025 range, the C1, but then there’s a jump to the Medium (C3) and the Soft (C4). Read more here 👉https://t.co/TkoZ3Iw7X3 #F1 pic.twitter.com/8DvlGwAUHr — Pirelli Motorsport (@pirellisport) July 21, 2025

Horários

Sexta-feira, 25 de julho

TL1 – 11:30

Qualificação Sprint – 15:30

Sábado, 26 de julho

Corrida Sprint – 11:00

Qualificação – 15:00

Domingo