GP da Bélgica F1, Toto Wolff explica tudo: ‘tanto faz’ de Russell, estratégia prejudica Hamilton

Agora, depois de três triunfos nas últimas quatro corridas, a questão é: será que a forma da Mercedes vai continuar? “Infelizmente, a época começou em março e não na Áustria. Só precisamos de manter os dois pés no chão e tentar fazer o melhor em cada corrida e depois vamos ver qual é o resultado no final do campeonato. Se terminarmos em terceiro, isso será um sucesso.”

Lewis Hamilton também teve um bom ritmo, mas a estratégia acabou por favorecer Russell: “Na sexta-feira não fomos muito competitivos, por isso estávamos à espera de um pódio na melhor das hipóteses. Depois, a equipa trabalhou muito bem durante a noite em Brackley e a equipa de engenharia tomou a decisão certa e o carro esteve bem tanto numa só paragem bem com em duas paragens”, começou por dizer Wolff, que explicou o que aconteceu com Lewis Hamilton: “Gostaria de ter dois vencedores hoje, mas tivemos que cobrir Leclerc e Norris, porque teríamos sido prejudicados, e essa foi a decisão. George não tinha nada a perder. Estávamos em 5º, a paragem única e a paragem dupla estavam a mostrar P5, por isso mantivemo-lo em pista”

Mantiveram-no em pista e as coisas resultaram melhor do que a teoria. Claro que o desempenho em pista de George Russell ajudou muito, gerindo bem os pneus.

