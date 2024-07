GP da Bélgica F1: Siga a corrida aqui

Volta 4 – O Sauber de Zhou está de volta à ação e o Safety Car não vai ser necessário.

Volta 3 – Hamilton passa Leclerc e assume a liderança da corrida, com a ajuda do DRS. Zhou Guanyu está com problemas no seu carro e está a tentar levar o carro para as boxes. Há perigo de um Safety Car.

Volta 2 – Vertappen ganhou o lugar a Alonso e já está a pressionar Norris, que não conseguiu passar Sainz. Mau arranque do piloto da McLaren. As distâncias entre carros são ainda curtas. DRS ativado.

Volta 1 – Charles Leclerc largou bem e manteve a segunda posição, com Hamilton a conseguir subir ao segundo lugar. Lando Norris foi à gravilha na curva 1 e perdeu três lugares. Pérez tentou recuperar o segundo lugar, mas não conseguiu. Norris foi o piloto que mais lugares perdeu na largada (3), Esteban Ocon perdeu (2). Verstappen ganhou um lugar a Alex Albon.

O top 12 escolheu pneus médios para começar a corrida, exceto Carlos Sainz, que arranque com pneus duros. Apenas Daniel Ricciardo (13º) arranca com pneus macios. Zhou Guanyu também irá começar com pneus duros. Dos 20 pilotos, apenas três não escolheram pneus médios.

Temperatura do ar – 21 °C

Temperatura da pista – 38 °C

Humidade – 51%

Probabilidade de chuva: 0%

Primeiro Grande Prémio- 1950

Número de voltas- 44

Comprimento do circuito- 7.004 km

Distância da corrida- 308,052 km

Recorde de volta – 1:46.286 Valtteri Bottas (2018)

