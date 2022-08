GP da Bélgica F1: Red Bull nega ordens de equipa | AutoSport

Max Verstappen chegou à liderança do GP da Bélgica de forma simples, passando pelos seus adversários sem grandes dificuldades. Como seria de esperar, a luta com Sergio Pérez também não foi muito renhida, mas a Red Bull nega ordens de equipa.

Ficou claro que ninguém teve argumentos para impedir a escalada vertiginosa de Verstappen até ao topo da tabela classificativa na prova em Spa, mas Sergio Pérez tinha uma arma que podia travar um pouco essa escalada. Com um RB18 (teoricamente) igual ao de Verstappen, Pérez ainda esboçou uma tentativa de defesa, algo que durou apenas um par de curvas. No final, Christian Horner foi questionado sobre possíveis ordens de equipa, teoria que foi prontamente refutada:

“Discutimos as ordens da equipa durante o briefing [pré-corrida] – eles tinham liberdade para lutarem entre si”, disse Horner aos meios de comunicação social. “Esperávamos que eles se pudessem encontrar no último stint e depois seriam livres de lutar um com o outro, desde que mantivessem o respeito mútuo”.

“É sempre difícil fazer previsões com antecedência, mas as nossas simulações mostravam que Max estaria algures à volta de um lugar no pódio no seu último pitstop”, explicou Horner. “O facto de ele estar a liderar após 18 voltas superou todas as nossas previsões. Optámos por começar com os pneus macios, apesar de não sabermos bem como isso iria afetar o desempenho do carro, dadas as temperaturas muito superiores. Foi difícil, mas aproveitámos a vantagem de desempenho que tínhamos na qualificação para a corrida”.