GP da Bélgica F1: Quem foi o melhor piloto do dia (MPD)? – Resultados

Segunda vitória do ano de George Russell, 3ª da sua carreira, terceira vitória em 4 corridas para a Mercedes, e de 4 motores Mercedes em 4 corridas. Fantástica exibição dos Mercedes numa corrida marcada por grande jogo estratégico. Depois da dobradinha da McLaren na Hungria, agora foi a vez da Mercedes na Bélgica.

A Mercedes voltou a mostrar que cresceu muito esta época e obteve em Spa-Francorchamps uma fantástica vitória, maioritariamente baseada na estratégia, e claro, no bom andamento do seu W15, que está neste momento numa janela de competitividade que permite aos seus pilotos ajustar as suas estratégias.

Grande jogo de estratégia que começou com a permanência em pista de Carlos Sainz com pneus duros, permitindo-lhe colocar médios e ficar muito mais tempo em pista, mas depois depressa se percebeu que a corrida se iria jogar na estratégia de paragens e pneus usados.

A Mercedes, manteve George Russell em pista, mas com pneus muito desgastados, mas tinha Lewis Hamilton atrás, apesar de Hamilton ter chegado à traseira de Russell, o #44 não arriscou demasiado e a Mercedes obteve uma saborosa dobradinha. Depois do triunfo na Hungria, pódio para Oscar Piastri (McLaren MCL38-Mercedes), que terminou em terceiro.

Desafiamos mais uma vez os leitores a escolherem quem foi o melhor piloto do dia, nesta última corrida antes da merecida pausa de verão, de um campeonato que fica cada vez mais interessante a cada corrida.

Os resultados foram divididos. George Russell foi o piloto mais votado, com 41.4% dos votos, seguido de perto por Lewis Hamilton (29,3%). Oscar Piastri foi o terceiro mais votado (7,1%), seguido de Max Verstappen (6,4%).

Vox Pop

garantia4

Pondo de fora o Russell que cortou a meta em 1° com um carro ilegal, provavelmente graças à estratégia adotada (não o esquecer), fica bem no Piastri, o qual, descontado aquele pequeno erro no pit stop que lhe terá custado 1.5/2 seg., fez uma corrida muito sólida e com algum de brilhantismo como naquela ultrapassagem em Eau Rouge/Raidillon, em contraste com o evanescente Norris. Poderá ter conquistado outro estatuto na equipa McL antes da pausa?

Pity

Russell, pela vitória e pela forma como leu a corrida.

Menção honrosa para Piastri, pela bela e arriscada ultrapassagem a Leclerc.

Cavaleiro do Asfalto

Eu estou como a Floribella a falar para a árvore: «Ó mãe, eu estou tão confusa…», a saber:

Era para votar no Pérez, porque desta vez não acabou no muro ou com RB pior do que um chapéu de trolha;

Era para votar no Norris, porque está na moda, mas não conseguiu ultrapassar o amigo Verstappen;

Era para votar no Verstappen, mas ainda está de castigo, pois não tem nada que estar a jogar até de madrugada;

Era para votar no Hamilton, mas anda com um capacete com uma ideia profunda «Love is Love»: uma tirada à moda da Lili Caneças, que ficava melhor estampada (a frase!), no fato de treino de Nicolás Maduro;

Talvez vote no Russell, o carro estava inadequado, pois ilegalidades é só noutras paragens.

Ao fim de contas temos que ver o seu desempenho pela positiva, gastou 1,5 kg de pneu, sem ajudas externas: banda gástrica ou Tallon.