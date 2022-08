GP da Bélgica F1, Q1: Sebastian Vettel eliminado | AutoSport

Depois de 25 minutos de espera que as reparações às barreiras da pista fossem terminadas, tivemos qualificação-. O adiamento deveu-se a um incidente na Porsche Supercup danificou as proteções da pista. A prova já começou com algum atraso e como tal as reparações também se atrasaram.

Nicholas Latifi foi o primeiro a ir para a pista, mas foi Mick Schumacher a colocar o primeiro tempo em pista, mas longe do tempo que foi a referência no treino livre três, com Sergio Pérez a assinar esse tempo. Nas primeiras voltas lançadas, Max Verstappen, seguido de Carlos Sainz, Pérez, Charles Leclerc e Esteban Ocon. Os Mercedes estavam longe dos primeiros lugares, os McLaren estavam no top 10 tal como Pierre Gasly e Fernando Alonso.

Verstappen tinha à volta de 0.5 segundos de vantagem para Sainz, apenas na primeira tentativa, o que deixava um aviso claro à concorrência da mais-valia do RB18. Na zona de eliminação tínhamos Lance Stroll, Nicholas Latifi, Schumacher, Zhou Guanyu e Valtteri Bottas.

Os últimos minutos foram frenéticos com a luta pela Q2 a ser animada. Os Williams estavam na zona de eliminação, mas Alex Albon fez o sexto tempo na última tentativa, o que eliminou Sebastian Vettel, que ficou de fora por 0.002 seg. Latifi, Kevin Magnussen, Yuki Tsunoda e Bottas foram eliminados da qualificação.