GP da Bélgica F1: Pierre Gasly quase ficou de fora da corrida | AutoSport

Pierre Gasly conseguiu pontos na sua 100ª corrida na F1, mas a festa ia ficando estragada com um problema elétrico.

Gasly admitiu que ficou extremamente irritado com o problema que ia deitando tudo a perder, mas no final, com uma boa estratégia da equipa, conseguiu terminar no top 10 com uma boa prestação. A origem do problema não era conhecida no final da prova, mas obrigou Gasly a largar da via das boxes. O cenário era ainda mais negro minutos antes do arranque, pois o mais provável era que Gasly não participasse na corrida, como explicou o francês:

“Estou extremamente satisfeito com a corrida que fizemos”, disse ele à Sky Sports F1. “Eu estava furioso no início da corrida, porque estávamos na via das boxes. Não sei exatamente o que aconteceu, mas tínhamos um problema elétrico e o carro não ligava. Tivemos de empurrar o carro de volta para a garagem e, nessa altura, disseram-me que talvez não participássemos na corrida. 90 segundos antes do início da corrida, o carro voltou a ganhar vida. Até me surpreende que tenhamos conseguido voltar ao top 10, especialmente depois das últimas corridas”, comentou ele. “Estou extremamente feliz com isso. As decisões estratégicas foram certas, fazendo o undercut e sendo bastante agressivos. Penso que Alex [Albon] nos ajudou bastante no final da corrida ao bloquear os outros, por isso conseguimos beneficiar de pista limpa e usar o ritmo do carro quando estava sozinho”.