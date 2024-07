GP da Bélgica F1: Pierre Gasly eliminado da Q2

A Q2 começou com o mesmo ritmo que a Q1 terminou, com a ameaça de chuva a manter-se. Fazer os melhores tempos nos primeiros minutos seria crucial para garantir a Q3 e evitar problemas. A pista continuava com algumas zonas já prontas para pneus slicks, mas outras zonas estavam algo húmidas, o que dificultava a escolha das equipas. Mas, tal como na Q1, os pneus intermédios foram os escolhidos para as primeiras voltas.

Alex Albon estava na liderança da tabela de tempos quando Lando Norris tratou de aparecer e colocar-se no primeiro lugar, depois de uma Q1 algo discreta. Max Verstappen superou o registo do britânico e entrou no segundo 53 pela primeira vez na qualificação.

Os pneus marcados a verde sofriam cada vez mais com as zonas secas da pista, mas a chuva parecia querer reaparecer quando faltavam seis minutos para o fim da sessão. Nesta fase, George Russell, Pierre Gasly, Charles Leclerc, Valtteri Bottas e Lance Stroll estavam na zona de eliminação. Com a chuva a aumentar de intensidade, estes cinco pilotos poderiam ter problemas.

Max Verstappen voltou a melhorar o seu registo e pouco depois, Russell entrou no top 5, com os Ferrari ainda na zona de eliminação. Leclerc também saltou da zona de eliminação, tal como o seu colega de equipa, o que deixava Pérez perto da zona de eliminação. Também o mexicano afastou-se dos últimos cinco lugares. Eram os Mercedes que entravam na zona de eliminação, mas ambos conseguiram escapar à eliminação.

No final da sessão, ficavam eliminados, Alex Albon, Pierre Gasly, Daniel Ricciardo, Valtteri Bottas e Lance Stroll. Pérez ficou em décimo e a diferença para Albon foi de apenas 0,003 seg. Com o melhor tempo (1:53.515) ficou Max Verstappen. Seguiram-se Hamilton, Russell, Sainz, Piastri, Leclerc, Alonso, Norris, Ocon e Pérez.

Foto: Philippe Nanchino / MPSA